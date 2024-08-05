Avrupa Borsaları güne sert başladı

Açılış sonrasında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 gerileme ile 483,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,7 düşüşle 17.162 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 7.979 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,9 kayıpla 30.773 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,9 azalarak 7.043 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,2 kayıpla 10.336 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 11.25’te önceki kapanışının yüzde 1,00 üzerinde 1,0968 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başlarken bu satıcılı seyir Avrupa'ya da taşındı.

ABD'de ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesini piyasalarda tetikliyor.

Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırmasının ardından geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da etkisini sürdürdüğü görülüyor.

Analistler, Avrupa'da, makroekonomik verilerden alınan sinyallerin halihazırda ekonomik aktiviteye dair endişeleri ve resesyon endişelerini öne çıkardığını söyleyerek ABD'den de benzer sinyallerin gelmesiyle risk algısının oldukça güçlendiğini ifade etti.

Bu gelişmeler sonrasında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen analistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine devam edeceğinin fiyatlandığını smyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Analistler bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğin bildirdi.