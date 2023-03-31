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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:29
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 455,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.632 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.286 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.251 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 27.092 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 artışla yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0900 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi owmğoşvş güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 0,6 büyüyerek beklentileri aşarken, Almanya'da perakende satışlar şubatta aylık yüzde 1,3 azalışla tahminlerin altında kaldı. (AA)

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