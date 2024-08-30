Avrupa borsaları günü karışık tamamladı

Kapanışta, Avrupa genelinde izlenen gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09'luk bir artışla 525,05 puana yükseldi. Bu gelişme, endeksin Ağustos ayının son işlem gününde 525 puanın üzerine çıkarak olumlu bir kapanış gerçekleştirmesini sağladı.

İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53'lük bir artışla 34.372,67 puana ulaşarak pozitif bir performans sergiledi. Ancak diğer büyük Avrupa borsaları karışık kapanışlar yaşadı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04'lük hafif bir düşüşle 8.376,63 puana gerilerken, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 18.906,92 puana indi. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 7.630,95 puandan günü tamamladı.

Bu arada, avro/dolar paritesi Türkiye saatiyle 19.21 itibarıyla yüzde 0,23 değer kaybederek 1,105 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa'da ekonomik veriler de dikkat çekti. Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2 olarak açıklandı. Bu veriler, Avrupa ekonomisindeki enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti.