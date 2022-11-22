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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, küresel büyüme ve yüksek enflasyon endişelerine rağmen yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:33
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 436,43 puana ulaşarak son üç ayın en yüksek seviyesini görürken, petrol ve doğal gaz hisseleri yüzde 4,7 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 7.452,84 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35’lik artışla 6.657,53 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96’lık yükselişle 24.590,50 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,29 artışla 14.422,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,31’lik artışla 1,027 seviyelerinde seyrediyor. (AA)

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