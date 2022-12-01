1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:54
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
+
Aa
-

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 artışla 443,96 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artarak 14.490,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 24.685,67 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 6.753,97 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,19'luk düşüşle 7.558,49 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,67 değer kazanarak 1,048 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisini olumlu karşıladı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 6,5 seviyesine geriledi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
3
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
5
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
6
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.