Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 artışla 443,96 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artarak 14.490,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 24.685,67 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 6.753,97 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,19'luk düşüşle 7.558,49 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,67 değer kazanarak 1,048 seviyelerinden işlem gördü.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisini olumlu karşıladı.
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 6,5 seviyesine geriledi. (AA)
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