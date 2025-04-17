Avrupa borsaları karışık: ABD-Çin ticaret savaşı endişesi sürüyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 506,9 puana gerilerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 21.402 puandan işlem görüyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.255 puanda seyrediyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 36.102 puana ulaşırken, İspanya’da IBEX 35 endeksi 12.939 puanda yatay seyrediyor. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 7.323 puanda bulunuyor.

ABD’de ticari tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, ekonominin temel gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, ABD’nin Çin’e yönelik korumacı ticaret politikası küresel piyasaları etkiliyor.

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Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlenirken, bugün dikkatler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarına odaklandı.

Para piyasalarında, ECB’nin üç temel politika faizini 25’er baz puan düşüreceği beklentisi hakim. Kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Analistler, Lagarde’ın konuşmasında ABD tarifelerinin AB ekonomisine olası etkileri ve büyüme sinyallerinin aranacağını ifade ederek, gelecek dönem para politikası projeksiyonlarına dair ipuçlarının da yatırımcıların ilgisini çekeceğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,7 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

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