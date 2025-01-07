Avrupa borsaları negatif seyir izliyor: Almanya, İngiltere, İtalya endeksleri düşüşte

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 512,5 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.197 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 8.222 puana geriledi.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 34.535 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.447 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 11.767 puanda işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın politikalarına dair endişeler devam ederken, yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında satıcılı bir görünüm hakimken, gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ederken, daralan imalat sektörü ve resesyon endişeleri bölgedeki ekonomik görünümü etkiliyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ve işsizlik oranı verileri ile ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.