Avrupa borsaları rekor kırarak haftayı kapattı

Almanya ekonomisi ise yüksek enflasyonun etkisiyle daraldı. Avro Bölgesi’ndeki tüketiciler, kısa vadede daha yüksek enflasyon bekliyor.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izledi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 497,25 puana yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 7.706,28, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 17.419,33, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 7.966,68 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 artışla 32.700,92 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,082 seviyesinden işlem gördü. Parite, gün içinde 1,079 ile 1,083 arasında dalgalı bir seyir izledi.

Stoxx 600 endeksi, ekonomik toparlanma beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Endeks, bu yılın başından bu yana yüzde 8,5 değer kazandı. Endeksi destekleyen faktörler arasında, Avrupa Birliği’nin (AB) 750 milyar avroluk kurtarma fonunun onaylanması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımının hızlanması ve ABD’de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor.

Almanya ekonomisi, 2023’ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı1. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), 2023’ün son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak, beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi, Alman ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi. Almanya ekonomisi, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 daralmıştı.

Almanya’da geçen ay 85,2 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 85,5 puana yükseldi. Ifo Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da iş ortamı güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 85,5 puana çıktı. Endeks, ocak ayında 85,2 puana gerilemişti. Piyasa beklentisi, endeksin şubat ayında 85,3 puana yükselmesi yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Avro Bölgesi’ndeki tüketiciler, kısa vadede geçen yıla göre daha yüksek enflasyon bekliyor[3][3]. ECB’nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’ndeki tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi, şubat ayında yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Bu, 2018’in sonundan bu yana en yüksek seviye oldu. Tüketicilerin 5 yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 1,7 oldu. Bu da 2019’un başından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.