Avrupa borsaları şirket gelirleriyle yükseldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kapanışta, Avrupa’nın en önemli endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kazanarak 459,36 puana ulaştı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 yükselerek 7.564,37 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 artarak 7.315,07 puana çıktı.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,37 değerlenerek 15.951,86 puandan kapandı.
Öte yandan İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 düşerek 28.586,37 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,81 artışla 1,103 seviyelerinde işlem görüyor.