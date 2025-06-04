Avrupa borsaları yükselişte: ABD-Çin anlaşması mı geliyor? (4 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 549,74 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 24.220 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.788 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 40.184 puana ulaştı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.782 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 14.156 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşının yumuşayabileceği umutları ve makroekonomik verilerden gelen olumlu sinyaller risk iştahını artırırken, bugün açıklanacak ADP istihdam raporu yatırımcıların dikkatinde.

Analistler, küresel çapta devam eden enflasyon-resesyon ikilemine ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarının yol açtığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde yavaşlama endişesi yarattığını ifade etti.

Avrupa borsalarında pozitif hava öne çıkarken, dün açıklanan makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından dikkatle izlendi. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,9’a gerilerken, nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak kaydedildi.

Analistler, bu enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kaldığını belirterek, ECB’nin perşembe günkü toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ekonomik büyümeyi baskıladığını ve faiz indiriminde temkinli bir yaklaşım izleyeceklerini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu ile ABD, Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri yakından takip edilecek.