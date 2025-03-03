Avrupa borsaları yükselişte, İspanya düşüşte (3 Mart 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 559,54 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.710 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.842,1 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.856 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 13.314,07 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.157,04 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı seyir izlenirken, bugün gözler bölgedeki yoğun veri gündemine çevrildi.

Bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin gelecek dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında olduğunu söyledi.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faiz kararı öncesinde açıklanacak verilerin fiyatlamaları etkileyebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Günün geri kalanında ABD ve Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri takip edilecek.