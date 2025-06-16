Avrupa borsaların nefes aldı: Hürmüz Boğazı krizi önlenedi! (16 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Avrupa borsaların nefes aldı: Hürmüz Boğazı krizi önlenedi! (16 Haziran 2025)

Avrupa borsaları yükseliyor. Orta Doğu gerilimi sürerken, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması piyasaları destekledi. ABD verileri bekleniyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 545,5 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.566 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.870 puandan ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 39.639 puandan işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artarak 7.719 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,8 değer kazanarak 14.014 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların dikkatini çekerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasındaki çatışmalar için “anlaşma zamanı geldi” açıklaması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaması, piyasalarda risk iştahını bir miktar artırdı.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda olası bir kapatma girişiminin enflasyonla mücadele eden ülkeleri zorlayacağını vurgulayarak, Avrupa’nın Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Bugün ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

Borsa haftaya nasıl başladı? Gözler ödemeler dengesinde! (16 Haziran 2025)Borsa haftaya nasıl başladı? Gözler ödemeler dengesinde! (16 Haziran 2025)

Son Haberler
Çiftçi sevabına dağıttı. 30 ton anında bitti
Çiftçi sevabına dağıttı. 30 ton anında bitti
Ekrem İmamoğlu’nun alkışlanması MHP’li ismi küplere bindirdi! Teröristin kahraman gibi karşılanmasına ses yok…
Ekrem İmamoğlu’nun alkışlanması MHP’li ismi küplere bindirdi! Teröristin kahraman gibi karşılanmasına ses yok…
Yaşlı Kilvan çiftini aynı anda öldü
Yaşlı Kilvan çiftini aynı anda öldü
Göztepe'den ayrılmıştı! İşte yeni adresi
Göztepe'den ayrılmıştı! İşte yeni adresi
Ölmeden ölüm haberi paylaşıldı! Sebebini duyunca şoke oldu!
Ölmeden ölüm haberi paylaşıldı! Sebebini duyunca şoke oldu!