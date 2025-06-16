Avrupa borsaların nefes aldı: Hürmüz Boğazı krizi önlenedi! (16 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 545,5 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.566 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.870 puandan ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 39.639 puandan işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artarak 7.719 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,8 değer kazanarak 14.014 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların dikkatini çekerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile İsrail arasındaki çatışmalar için “anlaşma zamanı geldi” açıklaması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaması, piyasalarda risk iştahını bir miktar artırdı.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda olası bir kapatma girişiminin enflasyonla mücadele eden ülkeleri zorlayacağını vurgulayarak, Avrupa’nın Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Bugün ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

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