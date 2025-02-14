Avrupa borsalarında Fransa hariç düşüş devam ediyor (14 Şubat 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 553,04 puan, Almanya DAX 40 endeksi ise yüzde 0,4 azalarak 22.525,23 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 değer kaybederek 8.738,65 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 37.906 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 12.891 puanda işlem görüyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,04 artarak 8.167,68 puana yükseldi. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere dair müzakere olasılığını açık tutması iyimserlik yaratırken, Avrupa borsalarında odak Avro Bölgesi büyüme verilerinde.

Bölgedeki resesyon endişeleri devam ederken, ABD ve Avrupa Birliği'nin ticari ilişkileri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump, Avrupa'nın Amerikalı teknoloji devlerine karşı açtığı davaları ve uyguladığı cezaları gündeme getirerek, AB'yi "çok acımasız" olarak nitelendirdi. Jeopolitik gelişmelerde ise, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecine dair iyimserlikler risk iştahını destekledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da toptan satış fiyatları aylık ve yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. Günün ilerleyen saatlerinde ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Avro Bölgesi'ndeki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri takip edilecek.