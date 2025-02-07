Avrupa borsalarında karışık seyir. ABD istihdam verileri bekleniyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 545,16 puan, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 21.937,25 puanda bulunuyor. İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 8.715,06 puanda. İtalya MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 37.174 puan, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 12.712,94 puan, Fransa CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 8.026,72 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergileriyle ilgili endişelerin kısmen azaldığı bir ortamda, gözler bugün ABD'den açıklanacak istihdam raporuna çevrildi. Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e çekti. BoE, Kasım 2024 tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 0,75’e düşürdü. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarının düşüş eğiliminde olabileceğini belirterek, belirsiz bir döneme girildiğini ifade etti.

Avrupa borsalarında son durum ne? (5 Şubat 2025)

Öte yandan, ABD'nin ek gümrük vergileriyle ilgili haberler Avrupa'da dikkatle izleniyor. AB'ye yönelik ek gümrük vergisinin etkilerinin sınırlı olduğu ve müzakerelere açık olacağı beklentisi, bölgedeki risk iştahını destekliyor. Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 3,1 azaldı. Almanya'nın dış ticaret fazlası ise 20,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi önemli veriler takip edilecek.