Avrupa borsalarında negatif seyir (4 Şubat 2025)

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 533,3 puan seviyesinde işlem görürken, Almanya’daki DAX 40 endeksi yatay seyirle 21.414 puan, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 8.552 puan seviyelerinde bulunuyor. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 36.075 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.200 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 7.848 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 10’luk ek gümrük vergisi haber akışı, risk iştahını olumsuz etkileyerek karışık bir piyasa ortamı oluşturuyor. Avrupa’da ise satış ağırlıklı bir seyir izleniyor ve yatırımcılar, Trump yönetiminin ek gümrük vergileri uygulamasına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne yönelik de ilave gümrük vergisi uygulanacağı yönündeki açıklamalar, Avrupa piyasalarında yön arayışına neden oluyor.

Makroekonomik verilerde ise, imalat sanayindeki iyileşmelere dair sinyallerin olduğu, ancak enflasyon verilerindeki katılığın risk algısını güçlendirdiği belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal gevşeme politikalarının, imalat sanayi aktivitesinde bir canlanma yaratabileceği tahmin ediliyor.

Trump’ın açıklamalarının, Avrupa'daki otomobil üreticilerinin hisse senetleri üzerinde satış baskısı oluşturduğu görülüyor. Bugün ise ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.