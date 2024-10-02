Avrupa borsalarında pozitif seyir

Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 522,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 19.247 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.315 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 33.849 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.607 puanda seyrediyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 11.660 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Makroekonomik veriler tarafında ise dün düşen enerji fiyatları eylülde Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranını son üç yılın en düşük seviyesine indirdi. Bölgede mal ve hizmet fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla ortalama yüzde 1,8 arttı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun 3 yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadede Avro Bölgesi ekonomisi için ideal olarak gördüğü yüzde 2 hedefinin altında kaldığına dikkati çekti.

Dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin, ECB'nin para politikasını gevşetmeye devam edeceği ve ekimde politika faiz oranını tekrar düşüreceği yönündeki beklentileri artırdığını belirten analistler, bugün ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini kaydetti.