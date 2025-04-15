Avrupa borsalarında pozitif seyir: Gözler ECB Başkanı Lagarde’da (15 Nisan 2025)

Kaynak: AA
Avrupa borsalarında pozitif seyir: Gözler ECB Başkanı Lagarde’da (15 Nisan 2025)

Avrupa borsalarında, ABD’nin gümrük tarifelerini ertelemesi sonrası müzakerelere yönelik iyimserlik etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 yükselirken , ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları bekleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 503 puana , Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 21.135,4 puana , İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.181,4 puana ulaştı.

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İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 35.304 puan , İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1 yükselişle 12.695,1 puan , Fransa’da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.263,5 puan seviyelerinde işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda, ABD’nin gümrük tarifelerini ertelemesi sonrası müzakerelere yönelik artan iyimserlik devam ederken, Avrupa borsalarında AB ve ABD arasındaki müzakerelere yönelik ilk temas gerçekleşti . Gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

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Tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD’de bulunan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic , ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi. AB’nin sanayi mallarına yönelik karşılıklı sıfır gümrük vergisi teklifi ve tarife dışı engellere ilişkin çalışmanın dahil olduğu yapıcı ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu belirten Sefcovic, bu sürecin başarıya ulaşması için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere’de şubat ayı işsizlik oranı yüzde 4,4 olarak kaydedildi . Analistler, Almanya ve Avro Bölgesi’nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de New York Fed İmalat Endeksi verileri ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini ifade etti.

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