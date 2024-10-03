Avrupa borsalarında yön negatif

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 516,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.987 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.275 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 33.358 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.495 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 11.566 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında jeopolitik risklerin etkisiyle dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede resesyon endişeleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin güçlenmeye devam etmesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel dün yaptığı açıklamada büyümedeki ters rüzgarları görmezden gelemeyeceklerini belirterek, "Parasal sıkılaştırmanın en yüksek etkisi muhtemelen geride kalmış olsa da ve enflasyon düşüp ücretler arttıkça reel gelirler yükselse de, büyüme sığ kalmaya devam ediyor." dedi.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.