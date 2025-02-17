Avrupa borsalarında yükseliş devam ediyor: Fransa hariç (17 Şubat 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 553,4 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.567 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.741,25 puana çıktı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.120 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 12.980,83 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 8.175,31 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin gümrük vergisi politikalarıyla ilgili endişeler devam ederken, analistler, ek gümrük vergileri sonrası ABD'nin ticaret ortaklarının üretim açısından zorluk yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik ek gümrük vergileri söylemleri de dikkatle takip ediliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergisi uygulaması durumunda misilleme yapacaklarını açıkladı.

Von der Leyen, daha güçlü bir Avrupa'nın ABD ile birlikte çalışarak ortak tehditlere karşı daha verimli olacağını vurguladı ve ticaret savaşlarının, cezalandırıcı tarifelerin anlamı olmadığını ifade etti. Gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceğini belirten von der Leyen, bu tür vergilerin transatlantik tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.



Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik çözüm girişimleri de yatırımcıların gündeminde. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin, diyalog için güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız" dedi. Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Avrupa borsalarında Fransa hariç düşüş devam ediyor (14 Şubat 2025)

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin izleneceği belirtiliyor.