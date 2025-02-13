Avrupa borsalarında yükseliş, İngiltere’de düşüş (13 Şubat 2025)

Avrupa borsalarında, İngiltere hariç genellikle pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 artışla 550,24 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 22.379 puana yükseldi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalarak 8.769,65 puana geriledi. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 37.658 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 12.932,36 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 8.112,67 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izleniyor. Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Avrupa'da ise Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi söylemleri hakkında açıklama yaparak, ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmaların daha faydalı olacağını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi. İngiltere'de ise 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarak ve yıllık bazda yüzde 1,4 yükselerek öngörülerin üzerinde geldi. Ayrıca, aralık ayı sanayi üretimi de aylık yüzde 0,5 artış gösterdi.

Günün geri kalanında, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.