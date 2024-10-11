Avrupa Borsası'ndan Fransa bekleyişi

Cuma günü, Avrupa borsaları, STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri sırasıyla %0,2 değer kaybetti. Yatırımcılar, ABD’de açıklanan beklenenden yüksek enflasyon verilerini değerlendirmeye devam ederken, hafta sonu yapılacak olan Çin mali teşvik güncellemeleri için de bekleyiş içindeydiler. Fransa'nın 2025 bütçesi, önerilen harcama kesintileri ve zenginler, enerji ile işletmelere yönelik vergi artışlarıyla dikkatle izleniyor.

Bayer hisse senetleri %1,1, Deutsche Telekom ise %0,7 düşüş gösterdi. Otomotiv sektöründe Volkswagen %0,6, BMW ise %0,4 oranında geriledi. Ayrıca, Stellantis, CEO’sunun 2026’da emekli olacağı haberinin ardından %1,2 değer kaybetti. Sainsbury, en büyük hissedarı Katar Yatırım Otoritesi’nin yaklaşık 400 milyon dolarlık hisse satışı planlarını açıklamasıyla %4’ten fazla düştü.

Thales, Berenberg'in hisse senedini "al" notundan "tut" notuna düşürmesiyle %2,6 oranında geriledi. Haftalık bazda ise, STOXX 50 endeksi %0,3 değer kazanırken, STOXX 600 endeksi pek fazla değişim göstermedi.