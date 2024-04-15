Avrupa Film Günleri'nin gala gösterimi Ankara'da yapıldı

Kaynak: AA
Avrupa Film Günleri'nin gala gösterimi Ankara'da yapıldı
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin gala gösterimi, Ankara'da gerçekleştirildi.

Büyülü Fener Sineması'nda düzenlenen galaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve birçok davetli katıldı. Galada, Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda'nın "Bozkır" adlı filmi gösterildi.

Galanın açılışında konuşan Büyükelçi Bodnar, Ukrayna sinemasının Türkiye'de seyirciyle buluşmasının önemine vurgu yaparak, bu yılın ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Bodnar, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararıyla birlikte, bir Ukrayna filmi gösteriminin sembolik bir anlama sahip olduğunu ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ise Avrupa Film Günleri'nin kültürel çeşitliliği kutlamak için bir fırsat olduğunu ve sinemanın insanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

"Bozkır" filminin AB'nin Ukrayna'ya olan desteğini yansıttığını belirten Meyer-Landrut, festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti ve Avrupa ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine destek verildiğini vurguladı.

Avrupa Film Günleri, Ankara'da 16-21 Nisan tarihleri arasında devam edecek ve daha sonra İstanbul'da 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olacak. Ayrıca, birçok şehirde düzenlenecek etkinliklerle Avrupa sineması Türk seyircisiyle buluşacak.

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