Avrupa Galatasaray'a hem sefa hem cefa

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona flaş bir giriş yapmak istiyor. İstiyor ama nasıl olacak? Okan Buruk, şampiyon kadroyu bozacak mı? Yoksa üstüne takviyeler mi yapacak?

Bunun bir sürü cevabı var. İlerleyen günlerde öğrenmemiz lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Takım sezona erken başlayacak. Temsilcimiz, kağıt üzerinde zayıf olarak gözüken takımlarla oynayacak. Ostersuns ve Vardar facialarını hala unutmadık. Fakat Şampiyonlar Ligi gruplarına ve diğer temsilcilerimizin de UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmaları lazım.

Gelelim Galatasaray’a. Geçen sezon Avrupa macerası yoktu takımın. 2021-2022 sezonunu 13. bitirdiği için. Avrupa’nın olmayışı sezona çok daha iyi hazırladı. Burak Elmas’ın yerine Dursun Özbek başkanlığa gelince tadından yenmedi Galatasaray için.

Birçok transfer yapıldı. Son olarak da Mauro Icardi. Galatasaray bir iki sendelese de aldı şampiyonluğu sezon sonunda. Şimdi Galatasaray’ın bence öncelikli hedefi Avrupa olacak. Çünkü lig ve derbiler önemsense de Avrupa’nın yerini hiçbir şey tutmaz Türkiye’de.

Galatasaray’ın bu sezon akıllı transfer hamleleriyle Avrupa’da önemli işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü elde çok iyi ve genç bir kadro var. Okan Buruk, yönetimden istediklerini geçen sezondakinden daha fazlasını misliyle alacaktır.

Sarı Kırmızılılar’ın Avrupa sefası olacağı gibi cefası da olacak elbet. Avrupa’da iyi gitmeleri ve sadece oraya odaklanıldığı halinde ligde şampiyonluğu unutsun. Çünkü bunun yakın tarihte gösterilecek bir örnek soracak olursanız 2021-2022 Galatasaray’ı derim. Her hafta küme hattına gerilese de Avrupa Ligi’nden namağlup çıkılması ve sonrasında Barcelona’ya kıl payı kaybedilen bir tur. Bunların yerine ligi düşünmesi gerek o zaman ya da geniş skalası olan bir kadro kurulması gerek.

Ayrıca bunların dersini epey çıkarmış bir Galatasaray, Okan Buruk ile çok iyi işler başaracağını düşünüyorum. Galatasaray’ın ve diğer Türk futboluna değer katan kulüplerimizin tekrardan Avrupa’nın en üst kademesine bizleri çıkarması dileğiyle…