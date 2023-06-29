Avrupa Galatasaray'a hem sefa hem cefa

Abdullah Şaşkın yazdı...

Avrupa Galatasaray'a hem sefa hem cefa

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona flaş bir giriş yapmak istiyor. İstiyor ama nasıl olacak? Okan Buruk, şampiyon kadroyu bozacak mı? Yoksa üstüne takviyeler mi yapacak?

Bunun bir sürü cevabı var. İlerleyen günlerde öğrenmemiz lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Takım sezona erken başlayacak. Temsilcimiz, kağıt üzerinde zayıf olarak gözüken takımlarla oynayacak. Ostersuns ve Vardar facialarını hala unutmadık. Fakat Şampiyonlar Ligi gruplarına ve diğer temsilcilerimizin de UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmaları lazım.

Gelelim Galatasaray’a. Geçen sezon Avrupa macerası yoktu takımın. 2021-2022 sezonunu 13. bitirdiği için. Avrupa’nın olmayışı sezona çok daha iyi hazırladı. Burak Elmas’ın yerine Dursun Özbek başkanlığa gelince tadından yenmedi Galatasaray için.

Birçok transfer yapıldı. Son olarak da Mauro Icardi. Galatasaray bir iki sendelese de aldı şampiyonluğu sezon sonunda. Şimdi Galatasaray’ın bence öncelikli hedefi Avrupa olacak. Çünkü lig ve derbiler önemsense de Avrupa’nın yerini hiçbir şey tutmaz Türkiye’de.

Galatasaray’ın bu sezon akıllı transfer hamleleriyle Avrupa’da önemli işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü elde çok iyi ve genç bir kadro var. Okan Buruk, yönetimden istediklerini geçen sezondakinden daha fazlasını misliyle alacaktır.

Sarı Kırmızılılar’ın Avrupa sefası olacağı gibi cefası da olacak elbet. Avrupa’da iyi gitmeleri ve sadece oraya odaklanıldığı halinde ligde şampiyonluğu unutsun. Çünkü bunun yakın tarihte gösterilecek bir örnek soracak olursanız 2021-2022 Galatasaray’ı derim. Her hafta küme hattına gerilese de Avrupa Ligi’nden namağlup çıkılması ve sonrasında Barcelona’ya kıl payı kaybedilen bir tur. Bunların yerine ligi düşünmesi gerek o zaman ya da geniş skalası olan bir kadro kurulması gerek.

Ayrıca bunların dersini epey çıkarmış bir Galatasaray, Okan Buruk ile çok iyi işler başaracağını düşünüyorum. Galatasaray’ın ve diğer Türk futboluna değer katan kulüplerimizin tekrardan Avrupa’nın en üst kademesine bizleri çıkarması dileğiyle…

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı Yaşam
Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı
Maseratili polisin eşinden yeni açıklama: Zaten topallıyordu, ameliyatı bedavaya getirmek istedi Güncel
Maseratili polisin eşinden yeni açıklama: Zaten topallıyordu, ameliyatı bedavaya getirmek istedi
Ukrayna: Rusların Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12’ye çıktı Dünya
Ukrayna: Rusların Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12’ye çıktı
CHP'yi HDP'lileştirmenin iflası!.. Yazarlar
CHP'yi HDP'lileştirmenin iflası!..
İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı Yazarlar
İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı
‘Millî kahraman’ Mehmet Şanver’i kaybettik Yazarlar
‘Millî kahraman’ Mehmet Şanver’i kaybettik
Kur’an yakma filmleri ABD/İsveç ortak yapımı! Yazarlar
Kur’an yakma filmleri ABD/İsveç ortak yapımı!