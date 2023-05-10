Avrupa ile vize serbestliği olan ülkeden Erdoğan’a seçim desteği

Türkiye pazar günü yapılacak seçime hazırlanırken, Avrupa Birliği ile vize serbestisi olan Arnavutluk’tan Erdoğan’ın adaylığına destek geldi.

Avrupa ile vize serbestliği olan ülkeden Erdoğan’a seçim desteği

Türkiye pazar günü yapılacak seçime hazırlanırken, son yıllarda Türkiye ile yakın bir ilişki geliştiren Arnavutluk'tan gelen açıklama dikkat çekti.

Uluslararası medya kuruluşları ve haber ajansları Türkiye’deki seçim süreci ve adaylar ile ilgili kapsamlı analizler yayınlayarak detaylı haberlerle seçimin nabzını yokluyor.

14 Mayıs’taki seçimlerle ilgili bir açıklama Balkan ülkesi Arnavutluk’tan geldi.

Yıllar önce yapılan reformlar sayesinde Avrupa Birliği ile vize serbestisi elde eden Arnavutluk’un Başbakanı Edi Rama, Erdoğan’a destek açıklaması yaptı.

“SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEM AMA…”

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran ve geçmişte de Erdoğan’dan övgüyle bahseden Edi Rama, seçime günler kala Erdoğan’ı desteklediğini duyurdu.

Türkiye, 2019’da Arnavutluk’ta yaşanan deprem sonrasında Arnavutluk’a yardımda bulunmuştu. Kovid-19 aşı yardımı da yapan Türkiye’yi her fırsatta öven Rama dün seçimlerle ilgili konuştu.

Rama, “Türkiye, çok önemli bir seçime hazırlanıyor, bu seçim Balkanlar ve Avrupa için de önemli. İstedikleri liderlerini ve hükümetlerini seçmek hiç şüphesiz Türk halkının görevi. Kimse onlardan bunu daha iyi bilmiyor fakat hiçbirine saygısızlık etmek istemeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşünmelerini söylemek istiyorum” ifadesini kullandı.

AB MERKEZLİ MEDYA KURULUŞUNDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Erdoğan’a ilişkin, “Vizyoner, cesur ve çalışkan” yorumunu yapan Rama’nın açıklamaları ile ilgili olarak Avrupa merkezli medya kuruluşu Euractiv bazı yorumlarda bulundu.

Haberde, “Rama’nın sözlerine rağmen Erdoğan yönetiminde ülke demokratik olarak geriledi. Freedom House isimli düşünce kuruluşuna göre Türkiye son yıllarda ‘kısmen özgür’ kategorisinden ‘özgür olmayan ülke’ kategorisine düştü. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in raporuna göre de Türkiye, cezaevindeki gazeteci sayısında üst sıralarda yer aldı” denildi.

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