Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor

Avrupa Konseyi, 11 Temmuz'un Srebrenitsa soykırımı kurbanları için "uluslararası anma günü" olarak resmen tanınması çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor

AA

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz tarihini "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Uluslararası Anma Günü" olarak resmen tanımanın zamanının geldiğini belirtti.

Mijatovic, Srebrenitsa Soykırımı sırasında 8 bin 372 Boşnak'ın öldürüldüğünü anımsatarak, bu soykırımın, Avrupa tarihinin karanlık bölümlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Bu soykırımın farklı mahkemelerce tescil edildiğine işaret eden Mijatovic, "Maalesef birçok kişi bu soykırımdan habersiz ve bazıları bu soykırımı inkar ediyor. Bu, kurbanlara yapılan bir hakarettir ve bölgedeki adalet ile barışa karşı ciddi bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Mijatovic, Srebrenitsa annelerinin 28 yıldır adalet çağrısında bulunduğuna vurgu yaptı. ​​​​

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