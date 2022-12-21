Fenerbahçe Fransız rakibini ezdi geçti

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır, Meesseman 13, McBride 11, Iagupova 18, Stokes 2, Howard 19, Alperi Onar 14, Raca 6, Epoupa, Merve Aydın
Tango Bourges Basket: Alexander 15, Anderson 20, Godin 10, Guapo 3, Michel 6, Duchet, Miyem 10, Astier
1. Periyot: 26-17
Devre: 47-25
3. Periyot: 61-46
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