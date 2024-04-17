Avrupa Ligi'nde yarı finale kim çıkacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların tamamı şu şekilde;
Roma (İtalya)-Milan (İtalya) (1-0)
Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere) (3-0)
West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)
Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz) (1-2)
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde yarı final maçları, 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Final heyecanı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
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