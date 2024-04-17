Avrupa Ligi'nde yarı finale kim çıkacak?

Muhammed Mirza Şeker
Avrupa Ligi'nde yarı finale kim çıkacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların tamamı şu şekilde;

Roma (İtalya)-Milan (İtalya) (1-0)
Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere) (3-0)
West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)
Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz) (1-2)

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde yarı final maçları, 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Final heyecanı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

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