Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı

Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'taki en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde bulunan Genel Mahkeme, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in ünlü hamburger markası McDonald's aleyhine açtığı davayı karara bağladı.
Genel Mahkeme, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in Avrupa Birliği'deki ticari marka tescilini kaybettiğine hükmetti.
Kararda, ünlü firmanın ilgili ürünü AB'de beş sene boyunca kesintisiz şekilde kullanmadığı aktarıldı.
McDonald's 1996 yılında Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak şekilde tescil ettirmişti.
Supermac, 2017 yılınde McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek üzere hukuki süreç başlatmıştı.