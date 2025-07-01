Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den enflasyon mesajı: Hedefe ulaşıldı

Lagarde, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde konuştu.

Son dönemde avronun dolar karşısındaki artışının piyasa koşulları ve değerlendirmeleri sonucunda gerçekleştiğine işaret eden Lagarde, bunun Avro Bölgesi'nin ekonomik kuvvetinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

"HEDEFE ULAŞILDI"

Lagarde, bugün yüzde 2 olarak açıklanan Avro Bölgesi haziran ayı enflasyon oranına ilişkin, "Enflasyon konusunda görev başarıyla tamamlandı diyemiyorum ama hedefe ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

ECB'nin dalgalı sularda ilerleyecek donanıma sahip olduğunu anlatan Lagarde, enflasyon konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Lagarde, faiz oranlarını belirlerken veriye bağlı biçimde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Son dönemde avro dolara karşı değer kazanıyor. Şubat ayında 1,03 seviyesindeki avro/dolar paritesi bugün itibarıyla 1,17 seviyesinde seyrediyor.