Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz artırma sinyali

ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lagarde, “Görünümde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, Temmuz ayında faiz artırmaya devam edeceğiz.”dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz artırma sinyali

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin Başkanı Christine Lagarde Portekiz'in Sintra kentinde, Merkez Bankası’nın para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yakın gelecekte AMB’nin tepe faiz oranlarına ulaşıldığını tam bir güvenle açıklamanın pek olası olmadığını belirten Lagarde, “Görünümde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, Temmuz ayında faiz artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Lagarde ayrıca, faiz oranlarının gerektiği kadar mevcut seviyelerde kalacağını açıkça belirtti.

Euro Bölgesi’nde enflasyon birincil endişe kaynağı olmaya devam ederken, Pazartesi günü açıklanan rakamlar, Almanya'nın iş görünümünde beklenmedik şekilde büyük bir düşüş gösterdi.

Öte yandan, geçen haftaki veriler 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’ndeki faaliyetin Haziran ayında neredeyse durduğuna işaret etmişti.Avrupa Merkez Bankası (AMB), 15 Haziran tarihinde beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırarak 3,50’ye çekti. Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti. Karar metninde faiz artırımlarının bitmediği mesajını veren AMB, 2023 için enflasyon tahminini yükseltirken büyüme tahminini ise düşürdü.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı Magazin
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı Güncel
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı Güncel
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu Spor
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı Güncel
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı