Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz artırma sinyali

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin Başkanı Christine Lagarde Portekiz'in Sintra kentinde, Merkez Bankası’nın para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yakın gelecekte AMB’nin tepe faiz oranlarına ulaşıldığını tam bir güvenle açıklamanın pek olası olmadığını belirten Lagarde, “Görünümde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, Temmuz ayında faiz artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Lagarde ayrıca, faiz oranlarının gerektiği kadar mevcut seviyelerde kalacağını açıkça belirtti.

Euro Bölgesi’nde enflasyon birincil endişe kaynağı olmaya devam ederken, Pazartesi günü açıklanan rakamlar, Almanya'nın iş görünümünde beklenmedik şekilde büyük bir düşüş gösterdi.

Öte yandan, geçen haftaki veriler 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’ndeki faaliyetin Haziran ayında neredeyse durduğuna işaret etmişti.Avrupa Merkez Bankası (AMB), 15 Haziran tarihinde beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırarak 3,50’ye çekti. Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti. Karar metninde faiz artırımlarının bitmediği mesajını veren AMB, 2023 için enflasyon tahminini yükseltirken büyüme tahminini ise düşürdü.