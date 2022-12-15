﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka geçen ay faizi 75 baz puan artırmıştı.

Böylece AMB de ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan sonra faiz artışında hız kesmiş oldu.

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti.

ECB FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM EDİYOR

ECB, 8 Eylül'de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş, iki toplantıda art arda 75 baz puan faiz artırmıştı.. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz'da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece son 4 toplantıda toplamda 250 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.

Enerji krizindeki Euro bölgesinde tüketici enflasyonu kasımda yüzde 10’a gerilemişti.

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan yukarı çekti. Böylelikle Fed, faizi yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına yükseltmiş oldu.