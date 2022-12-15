15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı

FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı

Avrupa Merkez Bankası, piyasanın tahminlerinde olduğu gibi faizi 50 baz puan artırdı. Banka geçen ay faizi 75 baz puan artırmıştı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:05
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası da FED gibi faizde hız kesti

FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
+
Aa
-

Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka geçen ay faizi 75 baz puan artırmıştı.

Böylece AMB de ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan sonra faiz artışında hız kesmiş oldu.

ECB faiz artış kararıyla birlikte ana refinansman oranını yüzde 2,5'e, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,75'e ve mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltti.

ECB FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM EDİYOR

ECB, 8 Eylül'de tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına gitmiş, iki toplantıda art arda 75 baz puan faiz artırmıştı.. ECB, 11 yıllık aranın ardından faiz artışlarına 21 Temmuz'da 50 baz puanla başlamıştı. Böylece son 4 toplantıda toplamda 250 baz puanlık faiz artışı gelmiş oldu.

Enerji krizindeki Euro bölgesinde tüketici enflasyonu kasımda yüzde 10’a gerilemişti.

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre banka beklentiler dahilinde faizi 50 baz puan yukarı çekti. Böylelikle Fed, faizi yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına yükseltmiş oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
5
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
6
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
7
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.