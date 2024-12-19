Avrupa otomotiv piyasası darda

Avrupa Birliği’nde binek otomobil kayıtları, Kasım 2024’te bir önceki yıla kıyasla %1,9 düşüş göstererek 869.816 adede indi. Bu durum, Ekim ayında görülen %1,1’lik artışın ardından bir gerileme anlamına geliyor. Kayıtlardaki düşüşte İspanya %12,7 ile başı çekerken, onu İtalya %10,8’lik azalma ile takip etti. Almanya’da ise piyasa neredeyse sabit kalarak sadece %0,5’lik bir düşüş kaydetti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖNEMLİ GERİLEME

Kasım ayında bataryalı elektrikli araç (BEV) kayıtlarında %9,5’lik bir düşüş yaşandı ve toplam kayıtlar 130.757 adede indi. Bu araçların pazar payı, geçen yılki %16,3’ten %15’e düştü. Özellikle Almanya (%-21,8) ve Fransa’daki (%-24,4) kayıtların ciddi oranda azalması, bu düşüşte etkili oldu.

YILIN İLK 11 AYINDA GENEL DURUM

2024’ün ilk 11 ayında toplam otomobil kayıtları bir önceki yıla göre %0,4 artışla 9,7 milyon adede ulaştı. Ancak, aynı dönemde yeni bataryalı elektrikli araç kayıtları %5,4 oranında azaldı ve bu araçların toplam pazar payı %13,4 olarak gerçekleşti.

Bu veriler, Avrupa otomobil sektöründe hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlar açısından zorlu bir dönem yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle çevre dostu araçlara olan talepteki düşüş, sektörün geleceğine dair endişeleri artırıyor.