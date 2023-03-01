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AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Parlamentosu (AP) da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:29
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Avrupa Parlamentosu da çalışanlarına TikTok'u yasakladı

AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı
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AP Başkanı Roberta Metsola, 8 bin kadar AP çalışanına 20 Mart itibarıyla iş telefonları ve tabletlerinden söz konusu uygulamayı silmesini isteyen bir e-posta gönderdi.

E-postada, alınan kararın gerekçesi "sosyal medya platformu TikTok'un kullanımıyla ilgili, özellikle verilerin korunması ve üçüncü taraflarca verilerin toplanmasıyla ilgili siber güvenlik endişeleri" olarak belirtilirken, uygulamanın şahsi telefonlardan da silinmesinin şiddetle tavsiye edildiği bildirildi.

AB Komisyonu, 23 Şubat'ta TikTok'u yasaklayarak bu yönde adım atan ilk AB kurumu olmuştu.

Böylece TikTok, tüm AB kurumlarında yasaklanmış oldu.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

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