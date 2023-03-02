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Milli atlet Tuğba Toptaş veda etti

Milli atlet Tuğba Toptaş, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 800 metre elemelerinde 2.08.14’lük derecesiyle serisini 6’ncı sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 21:52
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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Milli atlet Tuğba Toptaş veda etti

Milli atlet Tuğba Toptaş veda etti
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İstanbul’un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu’nda 2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan başladı.

İlk gün yarışlarından birisi olan kadınlar 800 metre elemelerinde milli atlet Tuğba Toptaş piste çıktı.

Elemelerin 4’üncü serisinde yarışan Toptaş, 2.08.14’lük derecesiyle serisini son sırada bitirdi. Bu sonuçla serisini ilk 2 sırada tamamlayamayan milli atlet, yarı final şansını yitirerek organizasyona veda etti.

Yarın doğum gününü kutlayacak Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 1. turun en hızlı ismi oldu. 3. seride tempoyu çok yükselten Hodgkinson, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı 0.08 saniyeyle kaçırmıştı.

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