Avrupa Şampiyonası öncesi Alman birası alarmı

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde Londra Dışişleri Bakanlığı özel bir seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda Alman birasının güçlü olduğuna dikkat çekildi.

İşte o açıklama:

Almanya'daki bira, İngiltere'dekinden daha güçlü olabilir. Bu nedenle sorumlu bir şekilde içki içirin, sınırlarınızı bilin ve yerel yasalara saygı gösterin. Çok fazla içki içersen stadyuma girmene izin verilmeyebilir.

Milletvekili Kevin Foster, The Sun gazetesinde öfkeyle konuştu:

Dünya barışını etkileyen bu kadar çok ciddi sorunun olduğu bir dönemde, Alman birası Dışişleri Bakanlığımızın en son endişesi olmalı. Almanya'ya seyahat eden taraftarlar, beklediğimiz gibi, ev sahiplerine ve onların yasalarına saygı göstermelidir. Ancak dadı benzeri hükümet tavsiyelerine ihtiyaçları yok.

Vergi Mükellefleri İttifakı'ndan Benjamin Elks alay etti: Berlin'de bira içmek için dışarı çıkan İngilizlerin eğlenceyi seven devlet memurlarından ders almasına gerek yok. Sayın Bakanım, bu anne diplomatlara kırmızı kartı gösterin!

Avrupa Şampiyonası için Almanya'da en az yarım milyon İngiliz'in olması bekleniyor.

Açılış maçında Julian Nagelsmann'ın (36) takımı İskoçya ile karşı karşıya gelirken, İngiliz takımı ilk maçını 16 Haziran'da Schalke'de Sırbistan'a karşı oynayacak.