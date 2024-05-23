Avrupa yakasına geçmek isteyen adam taksicinin köprüden geçtiğini görünce sinirlendi

İstanbul’da taksicilik yapan Emre Koca isimli taksici, yolculukta yaşadığı garip anları komik olayları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Koca’nın paylaştığı son video ise sosyal medyada büyük bir etkileşim aldı.

Gaziantep’ten gelen bir vatandaş Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek istedi. Taksici Koca Avrupa’ya geçiş için köprü güzergahını tercih etti. Her şey burada başladı. Köprüden geçtiklerini gören adam taksiciye kızmaya başladı. Emre Koca adamın tepkisine anlam veremedi ve Avrasya Tünelini mi tercih etmesi gerektiğini sordu.

Adam tüneli de kabul etmedi ve bir önceki gelişinde köprü ve tüneli kullanmadan düz bir şekilde karşıya geçtiğini söyledi.

Taksici Koca bir yandan olaya anlam vermeye çalışırken diğer yandan da kızan şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından 2 video şeklinde paylaşılan videonun ikinci kısmında olayın ne olduğu ortaya çıktı.

NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adamın bir önceki İstanbul seyahatinde Avrupa yakası içinden Beyoğlu’na gittiği ve bu yüzden yanlış anlaşılmanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Koca bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Video sosyal medyada viral oldu. Bir kısım kullanıcı Gaziantepli vatandaşa sert tepkilerde bulunurken başka kullanıcılar da videoda çok güldüğünü ifade etti.