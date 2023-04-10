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'Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son hali ile şaşırttı. Sosyal medyayı yıktı geçti

Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve televizyon tarihinin en başarılı komedi dizisi olan Avrupa Yakası’nda Yaprak karakterini canlandıran Hale Caneroğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:38
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'Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son hali ile şaşırttı.

'Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son hali ile şaşırttı. Sosyal medyayı yıktı geçti
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Yayımlandığı dönem izleyicinin büyük beğenisini kazanan Avrupa Yakası adlı dizide derginin moda editörü Yaprak karakterini canlandıran oyuncu Hale Caneroğlu'nun son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimini görenler, yıllar sonra bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini söylüyor.

2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile evlenen ve Arya adında bir kızı olan Hale Caneroğlu, oyunculuğu bırakarak motivasyon konuşmacısı oldu.

Bir süre önce albüm çıkaran Hale Caneroğlu, şimdilerde yazarlık, eğitmenlik, ve motivasyon konuşmacılığı yapıyor. Hale Caneroğlu, Avrupa Yakası'nın o efsane jenerik şarkısını da seslendirmişti. 

Sosyal medyasını aktif kullanan Hale Caneroğlu, hayranlarının beğeni ve yorumlarıyla desteğini topluyor. 

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