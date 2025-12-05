Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası verdi.

AB Komisyonu, ABD’li milyarder Elon Musk'un sahip olduğu X platformuna, AB'nin dijital içerik kurallarına ve şeffaflık yükümlülüklerine aykırı davrandığı için para cezası kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Kural ihlallerin niteliği, süreleri ve etkileri dikkate alınarak şirkete 120 milyon euro para cezası kesildiğine işaret edilen açıklamada, bunun DSA kapsamındaki ilk uyumsuzluk kararı ile para cezası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, X'in mavi onay işaretlerinin aldatıcı kullanımıyla ilgili önlemlerini 60 iş günü içinde, reklam veri havuzu ve araştırmacıların verilerine erişimiyle ilgili önlemlerini içeren eylem planını da 90 iş günü içinde AB Komisyonuna sunması gerektiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren büyük platformların, Birlik dijital kurallarına uygun davranması gerekiyor. AB Komisyonu, kuralları ihlal eden platformlara yönelik yüksek para cezaları kesebiliyor.

DSA, 2022'de yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) ardından gündeme gelmişti. DSA ile içerik ihlalleri, DMA ile de teknoloji devlerine yönelik rekabeti artırma, tekelleşmeyi önleme ve kullanıcı haklarını koruma hedeflenmişti.