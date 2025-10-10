2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı bugün başladı.
8 MAÇTA 35 GOL ATILDI
C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 karşılaşma toplam 35 gole sahne oldu.
AVUSTURYA VE DANİMARKA ŞOV YAPTI
Geceye San Marino'yu evinde 10-0 mağlup eden Avusturya ve Belarus'u deplasmanda 6-0 yenen Danimarka'nın farklı galibiyetleri damga vurdu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları şöyle:
- C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
- G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
- H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
- L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0