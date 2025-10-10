2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı bugün başladı.

8 MAÇTA 35 GOL ATILDI

C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 karşılaşma toplam 35 gole sahne oldu.

AVUSTURYA VE DANİMARKA ŞOV YAPTI

Geceye San Marino'yu evinde 10-0 mağlup eden Avusturya ve Belarus'u deplasmanda 6-0 yenen Danimarka'nın farklı galibiyetleri damga vurdu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları şöyle:

- C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

- G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

- H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

- L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0