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Yok artık Fenerbahçe Alagöz Holding: Polonya takımına bakın kaç sayı fark attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Polonya ekibi BC Polkowice'le karşı karşıya geldi

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 21:24
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Avrupa'da Fenerbahçe Alagöz Holding fırtınası

Yok artık Fenerbahçe Alagöz Holding: Polonya takımına bakın kaç sayı fark attı
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Polonya ekibi BC Polkowice'yi 111-61 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. BC Polkowice ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Alexandra Stan (Romanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 4, Iagupova 13, McBride 17, Meesseman 25, Stewart 14, Sabally 17, Djordjevic 5, Alperi Onar 6, Raca 8, Elif İstanbulluoğlu, Manolya Kurtulmuş 2

BC Polkowice: Friskovec 16, Gajda 6, Wheeler 13, Mavunga 11, Spanou 7, Banaszak 1, Telenga 4, Puter 3

1. Periyot: 31-20

Devre: 63-35

3. Periyot: 85-45

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