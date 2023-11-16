Avrupa'da Galatasaray fırtınası. Rakibini ezdi geçti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı set vermeden yendi, CEV Challenge Kupası'nda adını 8 takım arasına yazdırdı.

KAYNAK: AA
Avrupa'da Galatasaray fırtınası. Rakibini ezdi geçti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yenerek tur atladı.
İlk maçı da 3-0 alan Galatasaray Daikin, adını 8'li final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi VC Wiesbaden takımıyla eşleşti. Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede ilk maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da yapılacak.

Galatasaray Daikin: 3 - Hameenlinna: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Djorde Zelenovic (Sırbistan), Konstantin Selin (Azerbaycan)
Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Fatma Beyaz)
Hameenlinna: Roivainen, Collombin, Klimovich, KIlpinen, Kovanen, Bjerregard (Timonen, Alatola, Tuominen)
Setler: 25-14, 25-15, 25-14
Süre: 60 dakika (20, 20, 20)

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