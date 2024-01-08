Avrupa'da ilk karaciğer naklini yapan doktor 93 yaşında öldü

1968'de Avrupa'nın ilk karaciğer nakli operasyonunu yöneten, organ naklinin öncülerinden Roy Calne, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Calne'nin ailesi, ünlü cerrahın Cambridge kentinde öldüğünü söyledi.

ARABA TAMİRCİSİ BABASINDAN İLHAM ALDI

1930'da doğan Calne, Londra'daki Guy's Hastanesi'nde doktorluk eğitimi aldı ve 1950'lerde organ nakline ilgi duymaya başladı. Calne, babasının araba tamircisi olarak yaptığı işten ilham aldığını söyledi. O sırada kendisine prosedürün imkansız olacağı söylenmişti.

Amerikalı bilim adamı Dr. Thomas Starzl ile birlikte organ naklinin babalarından biri olarak kabul en ünlü cerrah, organ reddini önlemeye yönelik cerrahi prosedür ve tedavi konusundaki çalışmaları ilk olarak köpekler üzerinde denedi.

1960 yılında Calne'nin köpek deneyleri ilk kez bir ilacın organ reddini önleyebileceğini gösterdi. Starzl, 1963'te ilk insan karaciğer nakli girişiminde bulundu. Hasta, işlem sırasında öldü.

Sonraki birkaç hasta da nakilden birkaç hafta sonra öldü, ancak ameliyatlar nakledilen karaciğerlerin çalışabildiğini gösterdi.

Mayıs 1968'de Calne, Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'nde karaciğer kanseri olan 46 yaşındaki bir kadına nakil operasyonu düzenledi. Hasta, reddi önlemek için verilen bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardan kaynaklanan enfeksiyondan iki ay sonra öldü.

TIP DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇTI

Calne, hastaların vücutlarının donör organlarını reddetmesini durdurmanın daha iyi yollarını bulmaya odaklandı.

Tıpta çığır açan, reddetme karşıtı ilaç siklosporinin geliştirilmesine yardımcı oldu ve bunu organ nakli hastalarına uygulayan ilk doktor oldu.

Reddetmeyi önleyici ilaçlar hastaların hayatta kalma şanslarını değiştirdi ve karaciğer nakilleri, 1980'lerde geniş çapta kabul gördüklerinden bu yana binlerce hayat kurtardı.

Calne ayrıca 1986'da dünyanın ilk üçlü karaciğer, akciğer ve kalp naklinin gerçekleştirilmesine yardımcı oldu ve 1994'te karaciğer, böbrek, mide, duodenum, ince bağırsak ve pankreastan oluşan altı organ nakline öncülük etti.