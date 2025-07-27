Avrupa'da Microsoft Recall dönemi başladı

Microsoft’un uzun süredir tartışmalara konu olan ve “Recall” adı verilen yapay zekâ destekli arama sistemi, Avrupa’ya da giriş yaptı. Bu sistem, Windows kullanıcılarının ekranında gerçekleşen her hareketi birkaç saniyede bir kaydederek bir tür görsel hafıza oluşturuyor. Daha sonra bu kayıtlar üzerinden kullanıcılar, “Geçen hafta 16. dakikada izlediğim o kedi videosu hangi sayfadaydı?” gibi sorular sorabiliyor.

Ancak bu özellik ilk tanıtıldığından beri yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulmuş durumda. Özellikle veri güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında ciddi endişeler doğuran sistem, ABD’de dahi Microsoft’un birkaç kez geri adım atmasına neden oldu. Şirket, ilk başta zorunlu olarak sunmayı planladığı özelliği daha sonra gönüllü hâle getirdi. 2025 Nisan ayında ABD’de devreye alınan “Recall”, Avrupa’da ise ancak 22 Temmuz 2025 tarihli KB5062660 güncellemesi ile kullanıma açıldı.

DİJİTAL PAZAR YASASI’NA UYUM ZORUNLULUĞU

Microsoft, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazar Yasası (Digital Markets Act) kapsamında çeşitli düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Bu yasa gereği, kullanıcı verilerinin başka üreticilere aktarılabilmesine imkân tanınması gerekiyordu. Bu çerçevede Microsoft, “Recall” tarafından alınan ekran görüntülerinin dışa aktarılmasına olanak tanıyan bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Ayrıca güvenlik konusunda da bazı adımlar atıldı. Microsoft, ekran görüntülerinin yalnızca cihazın yerel belleğinde saklandığını ve şifre ile müşteri verilerinin otomatik olarak sansürlendiğini belirtti. Ancak bu önlemler, bazı yazılım geliştiricileri için yeterli görülmedi.

BRAVE VE SİGNAL'DEN RET

Özellikle gizlilik odaklı yazılımlarıyla bilinen Brave ve Signal, “Recall” özelliğine karşı açık tavır aldı. Brave tarayıcısının geliştiricileri, kullanıcıların gezinti alışkanlıklarının istemeden bile olsa kayıt altına alınmaması için bu özelliği varsayılan olarak devre dışı bıraktı. Benzer bir yaklaşımı Signal de sergiledi. Şirket, masaüstü sürümünde “Recall” işlevini tamamen engelleyecek bir yapı geliştirdiğini duyurdu.

Microsoft’un yeni nesil Copilot+ PC serisinde kullanılabilen “Recall” özelliği, yalnızca bu cihazlarda ve kullanıcının isteğiyle aktif hâle geliyor. Yani Avrupa’daki kullanıcılar, bu işlevi manuel olarak açmadıkları sürece sistem pasif durumda kalıyor.

TÜRKİYE'DE NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa’daki bu adımın Türkiye için doğrudan bir etkisi olmasa da, dijital veri güvenliği açısından önemli sinyaller veriyor. Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda teknoloji şirketi ve bireysel kullanıcı da Copilot+ PC’leri kullanıyor. Bu nedenle, “Recall” özelliği Türkiye'de de dolaylı yoldan gündeme gelebilir.

Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu tür ekran kaydı sistemlerinin Türkiye'deki kullanımının da benzer hukuki tartışmalara neden olması beklenebilir.

Özetle, Microsoft’un “her şeyi hatırlayan” bu yapay zekâ özelliği Avrupa’ya adım attı ama geride devasa bir mahremiyet tartışması bıraktı. Teknoloji devlerinin “yenilik” adı altında attığı her adım, bireysel özgürlükler ve gizlilik çizgisiyle çatışmaya devam ediyor.