Avrupa’da rekor: Mart 2025 en sıcak ay oldu

Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025’in Avrupa’da "en sıcak mart" olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Sistem tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ay küresel çapta 14,06 derece ortalama sıcaklıkla ikinci en sıcak mart oldu. Bu değer, 1991-2020 ortalamasını 0,65 derece, sanayi öncesi seviye (1850-1900) ortalamasını ise 1,60 derece aştı. Mart 2025 sıcaklıkları, rekor kıran Mart 2024’ten 0,08 derece daha düşük ölçüldü. Buna karşın, son 21 ayda küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde seyrettiği 20. ay oldu.

Avrupa’da ise Mart 2025’te ortalama sıcaklık 6,03 dereceye ulaştı ve 1991-2020 ortalamasını 2,41 derece geçti, böylece kıta tarihinin en sıcak mart ayı yaşandı. Sıcaklıklar genel olarak ortalamanın üzerinde seyrederken, en büyük artışlar doğu Avrupa ve güneybatı Rusya’da gözlendi. Ancak İber Yarımadası’nda hava ortalamadan daha serindi.

Açıklama aynı zamanda Avrupa’da yağışların zıt uçlarda seyrettiğini belirtti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, “Mart 2025, Avrupa’nın en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklık rekorları kırmaya devam ediyor. Öte yandan, bazı bölgeler son 47 yılın en yağışlı martını yaşarken, diğerleri rekor kuraklık gördü.” dedi.