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Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda?

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam İsviçre'nin Basel takımı karşısında 1-0'lık galibiyetin rövanşında tur bileti arayacak.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:31
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Avrupa'da Trabzonspor yoluna nasıl devam eder

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda?
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Trabzonspor için büyük maç geldi çattı.
Bordo Mavililer sahaya tur için çıkacak.
Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'da, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bu akşam sahada yer alamayacak.
UEFA listesinde adı yer almayan Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic de İsviçre'ye yok.
eknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı geçen ancak tam hazır olmayan Serkan Asan ile birlikte genç oyunculardan Taha Altıkardeş'i de 22 kişilik maç kafilesine dahil etmedi.
İŞTE İHTİMALLER
UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımıyla play-off oynayan bordo-mavililer, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin verdiği avantajla sahaya çıkacak, rövanştan da başarılı bir sonuç elde etmek isteyecek.
Ekibimizin alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet, Trabzonspor için "tur" yazacak. Basel'in tek farklı galibiyetleri turu uzatmaya götürecek. İki ve daha farklı yenilgilerle, İsviçre ekibi yola devam edecek.
BU 11'LE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

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