UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan mücadelede Fenerbahçe sahasında, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

Sarı lacivertliler, 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcimiz Samsunspor ise Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla geçti. Galibiyet gollerini 2. dakikada Musaba, 33. dakikada Mouandilmadji ve 62. dakikada Holse attı.

Çarşamba günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golleri 3. ve 33. dakikalarda Victor Osimhem ile 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Böylece Avrupa'daki 3 takımımız da haftayı 3 puanla kapattı. Takımlarımız bir önceki haftayı da galibiyetle tamamlamıştı.

Bu hafta oynanan maçların ardından UEFA ülke sıralamasında son durum şu şekilde:

1) İngiltere: 99.005

2) İtalya: 87.803

3) İspanya: 82.203

4) Almanya: 78.402

5) Fransa: 71.248

6) Hollanda: 63.700

7) Portekiz: 60.266

8) Belçika: 56.350

9) Türkiye: 46.000

10) Çekya: 42.300