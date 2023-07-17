Avrupa'da yaşayıp "Türkiye iyi" diyenlere büyük beddua. Tutarsa yandılar

Sosyal medya, Avrupa’da yaşayıp AKP’ye oy verenlere beddua eden vatandaşı konuşuyor.

Avrupa'da yaşayıp "Türkiye iyi" diyenlere büyük beddua. Tutarsa yandılar

Editör: Bengü Zorlu

Türkiye’de gelinen ekonomik duruma isyan eden vatandaş, ailesiyle birlikle ellerini açarak yurt dışında yaşayıp AKP’ye oy veren insanlar için şu şekilde dua etti; “Allah’ım sen Avrupa’da yaşayıp kaderimizi yanlış oylayanları Avrupa’da sınır dışı edip Türkiye’de asgari ücretle yaşamaya mahkum et.”

Yurt dışında refahı yüksek olarak yaşayan ve “Türkiye iyi” diyen Türk vatandaşlarının seçimlerde kaderimizi belirlemesine sinirlenen vatandaşın bu videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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