Avrupa’da yeni dönem başlıyor: AB'de tarihi 'savunma' ataması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü, önümüzdeki beş yıl boyunca AB'nin en güçlü kurumunu yönetecek ekibini açıkladı. Yeni ekip, iklim değişikliği, Ukrayna'daki savaş ve Çin'in yükselişi gibi zorluklara odaklanacak şekilde tasarlandı.

Litvanya'nın Andrius Kubilius'u Avrupa Birliği'nin ilk Savunma Komiseri olarak atanacak. Bu yeni rol, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın askeri üretim kapasitesini artırmayı amaçlayacak. İspanya'nın Enerji ve Çevre Bakanı Teresa Ribera, AB'nin bir sonraki rekabet komiseri olacak ve "temiz, adil ve rekabetçi bir geçiş" sürecinden sorumlu olacak. Ribera, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda belirlenen hedeflere ulaşmak ve aynı anda ekonomiyi karbonsuzlaştırıp sanayileştirmek için çalışacak.

Von der Leyen, iklim değişikliğinin “yaptığımız her şeyin temelinde olduğunu” belirtti. Ancak, ilk beş yıllık dönemine kıyasla, “Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının tetiklediği güvenlik konusu ve rekabetçiliğin, yeni ekibin kompozisyonu ve tasarımı üzerinde çok daha fazla etkisi olduğunu” ifade etti. Avrupa Komisyonu, yeni AB yasaları önerme, şirketler arasındaki birleşmeleri engelleme ve serbest ticaret anlaşmaları imzalama yetkisine sahip. Bloktaki 27 üye devlet, Komisyon'da bir koltuk kapacak, bu rol hükümet bakanına benzer bir pozisyondadır ancak siyasi ağırlığı portföyüne göre büyük farklılıklar gösterir.

Yeni AB Komiserleri arasında, Fransız Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, sanayi stratejisinden sorumlu olacak. Slovakya'dan Maroš Šefčovič, ticaret politikalarını denetleyecek ve Estonya'nın Kaja Kallas dış politikadan sorumlu olacak. Polonya'nın adayı Piotr Serafin, AB bütçesini denetleyecek önemli bir göreve getirildi.

Tüm adaylar, Avrupa Parlamentosu'nda yasama organları tarafından yapılacak duruşmalara katılacak. Ribera, İspanya'nın ekolojik geçiş bakanı olarak, Danimarka'nın uzun süre görevde kalan rekabet komiseri Margrethe Vestager'ın izinden gitmek zorunda kalacak. Vestager, Büyük Teknoloji şirketlerinin platformlarında rekabeti artırmaları için baskı yapmıştı. Ribera ayrıca, özellikle Çin'den gelen ucuz rekabet nedeniyle elektrikli araçlar ve enerji üretimi gibi kilit sektörlerdeki iş modellerini korumakta zorlanan şirketlerin karşılaşacağı dış sübvansiyonlar konusundaki AB tutumunu da denetleyecek.

Tüm komiserler, bu yaz üye devletler tarafından yapılan oylamada ikinci dönemine seçilen Almanya'nın muhafazakâr von der Leyen'e rapor verecek. Yeni AB Komisyonu'nun yıl sonuna kadar göreve başlaması bekleniyor, bu da ilk görevlerinden birinin Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına yanıt vermek olacağı anlamına geliyor. Donald Trump'ın ikinci bir başkanlığı, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı desteklemedeki birliğini köklü bir şekilde değiştirebilir ve AB'nin dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ile ticaret ilişkilerini bozabilir.

Von der Leyen'in önerdiği yeni komisyon ekibinde 11 kadın bulunuyor, bu da hedeflediği cinsiyet dengesi açısından yetersiz bir sayı. Bu dengesizliğin, üye devletlerle müzakere etmeden önce daha da kötü olduğunu söyledi. Her yeni komiser, Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak bir duruşmayı geçmek zorunda kalacak ve AB milletvekilleri, adaylardan neler yapacaklarına dair sözler almaya çalışacaklar. Avrupa Parlamentosu, Komisyon adaylarını engelleyebilir; Macaristan'dan Oliver Varhelyi'nin bu süreçte baskı altında kalması bekleniyor.

Pazartesi günü, bir diğer gelişme, Fransa'nın mevcut komiser Thierry Breton'un von der Leyen'e sert sözlerle veda etmesinin ardından, Séjourné'yi yeni aday olarak belirlemesiyle yaşandı.