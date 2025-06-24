Avrupa’da yükseliş rüzgârı: Ateşkes ve Lagarde etkisi! (24 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 artışla 542,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 23.719 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.800 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 primle 39.432 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,4 artışla 14.045 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 7.664 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin sona erebileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak, İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İsrail hükümeti de İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Avrupa tarafında ise dün ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında açıklamalarda bulunarak, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

Öte yandan, bölgenin savunma yatırımlarına ilişkin gelişmeler de takip edilirken, Kanada, AB'nin ortak savunma tedarik girişimi SAFE'ye katılmak için görüşmelere başlayacak.

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