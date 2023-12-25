Avrupa'dan yola çıktı. Günde 42 kilometre koşuyor. Tek hedefi Adana'ya ulaşmak

Fransa'dan yola çıkan bir koşucu Adana'daki parkura ulaşmak için 84 gündür koşuyor. Fransız koşucu Claude Cazes, parkurda birinci olursa ödülü depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.