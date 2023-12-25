Avrupa'dan yola çıktı. Günde 42 kilometre koşuyor. Tek hedefi Adana'ya ulaşmak

Kaynak: İHA
Avrupa'dan yola çıktı. Günde 42 kilometre koşuyor. Tek hedefi Adana'ya ulaşmak
Fransa'dan yola çıkan bir koşucu Adana'daki parkura ulaşmak için 84 gündür koşuyor. Fransız koşucu Claude Cazes, parkurda birinci olursa ödülü depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Fransa’daki Türk Kültür Derneği önünden koşmaya başlayan Fransız koşucu Claude Cazes, Adana’da yapılacak olan parkura katılmak için yaklaşık 3 ay önce yola çıktı.

Günde 42 kilometre koşan Fransız sırası ile İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ı geçerek Konya’ya geldi.

Karapınar ilçesine gelen Fransız koşucunun tek amacı Adana’ya ulaşmak oldu. 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında 11 il derinden etkilendi. Depreme çok üzüldüğünü söyleyen Cazes, maratonda birinci olması halinde ödülü depremden etkilenen ailelere bağışlayacağını açıkladı.

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