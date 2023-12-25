Avrupa'dan yola çıktı. Günde 42 kilometre koşuyor. Tek hedefi Adana'ya ulaşmak

Fransa’daki Türk Kültür Derneği önünden koşmaya başlayan Fransız koşucu Claude Cazes, Adana’da yapılacak olan parkura katılmak için yaklaşık 3 ay önce yola çıktı.
Günde 42 kilometre koşan Fransız sırası ile İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ı geçerek Konya’ya geldi.
Karapınar ilçesine gelen Fransız koşucunun tek amacı Adana’ya ulaşmak oldu. 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında 11 il derinden etkilendi. Depreme çok üzüldüğünü söyleyen Cazes, maratonda birinci olması halinde ödülü depremden etkilenen ailelere bağışlayacağını açıkladı.